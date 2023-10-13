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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Moldovalı turiste hayat kurtaran müdahale

Tatil için geldiği Alanya’da kalp krizi geçiren Moldovalı turist, hastanede yapılan müdahaleyle yaşama tutundu

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Moldovalı turiste hayat kurtaran müdahale
Antalya'da tatil yaptığı sırada fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Moldova vatandaşı 50 yaşındaki Fotea Mihail, hastanede yapılan müdahale ile hayata tutundu. Alanya ilçesinde tatil yapan ve plaja giden Fotea Mihail, denize girdikten sonra sahilde güneşlenmek istedi. Bu sırada fenalaşan Mihail'i görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan turist tedavi altına alındı. Ailesi, tedavinin Moldova'da devam etmesini isteyince Fotea Mihail, ambulansla ülkesine sevk edilmek üzere yola çıktı. Bursa yakınlarına geldiğinde ambulansta durumu daha da kötüleşince ekipler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne yöneldi. Burada acil olarak tedaviye alınan Fotea Mihail'e müdahale edildi. Durumu kritik seviyeye düşen turist, buradaki müdahalelerin ardından yeniden hayata tutundu. Moldovalı sağlık ekipleri, tüm değerleri normale döndürülen hastayı Moldova'ya götürmek üzere yola çıktı.

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Moldovalı turiste hayat kurtaran müdahale
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