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Giriş Tarihi: 17.8.2022 21:41 Son Güncelleme: 17.8.2022 21:42

Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar’ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?

A- Milyonluk Bebek (CEVAP)
B- Esaretin Bedeli
C- Yedi
D- Affedilmeyen

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Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?
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