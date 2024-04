Mossad siparışiyle Almanya’da takip

İsrail istihbarat birimi MOSSAD'a çalışan özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşi Benan Tumlucalı'nın, istihbarat servisinin istediği kişileri takip edip hazırladıkları raporu MOSSAD ajanına gönderdiği, bu iş karşılığında ise 25 bin euronun Benan Tumlucalı'nın hesabına gönderildiği belirlendi. MOSSAD'a çalışan çiftin havalimanında yaptığı yakın takibin görüntülerine de SABAH ulaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD'a çalıştığı belirlenmişti.Casusluk soruşturmasıyla ilgili SABAH yeni detaylara ulaştı. Ahmet Ersin Tumlucalı'nın Türkiye'nin yanı sıra Almanya'da da MOSSAD adına takip yaptığı ortaya çıktı. Jorg Neubach maske kimliği kullanan MOSSAD ajanının talimatıyla 2016'da Almanya'ya giden Ahmet Ersin ve eşi Benan Tumlucalı'nın istihbarat servisinin istediği kişilerin araçlarını tespit edip yakın takip yaptığı belirlendi. Almanya'nın Hamburg kentine giden Tumlucalı ve ekibinin Orta Doğulu bir çifti an be an izledikleri, daha sonra da yaptıkları fotoğraflı takibi detaylı bir şekilde rapor haline getirdikleri tespit edildi.Operasyonda yapılan takibe ilişkin bütün belge ve dökümanlarda ele geçirildi. Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yabancı kişileri de kullanarak Orta Doğulu çifti araçlı ve yaya olarak izlediği görüldü. Tumlucalı çiftinin hedeflerini cep telefonu ile kayda aldığı, yaptıkları fotoğraflı raporların yanında videoları da MOSSAD'a illettikleri belirlendi. Tumlucalı'nın bu takip karşılığında MOSSAD ajanlarından 25 bin Euro aldığı, ödemenin eş Benan Tumlucalı'nın hesabına geldiği de tespit edildi.