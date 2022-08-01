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Giriş Tarihi: 1.8.2022 10:31

Motokuryeden büyük kahramanlık! Çocuğa çarpmamak için...

Bursa’da motokurye, yola bir anda atlayan küçük çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

İHA
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motokurye sokaktan geçtiği esnada küçük bir çocuk saklandığı otomobilin önünden bir anda yola fırladı. Motokurye ise çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan kurye ile küçük çocuğun yanına ilk olarak çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralıları her ihtimale karşı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir anda yola çıktığı ve motorkuryenin çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attığı görüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Motokuryeden büyük kahramanlık! Çocuğa çarpmamak için...
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