Motor kasklı 2 kişi, kuyumcuyu soydu

Ankara'nın Keçiören İlçesi Kamil Ocak Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yönelik soygun olayı gerçekleşti. Sabah saatlerinde motor kaskı ile kuyumcuya giren 2 kişi, işyeri sahibi M.Y.'ye silah doğrultu ve ellerini plastik kelepçe ile bağlayarak etkisiz hale getirdi. Ardından soyguncular işyerinde bulunan çok sayıda kol saatini ve gümüş kolyeleri gasp ederek geldikleri motosiklet ile kaçtı.

MOTORSİKLETİ BOŞ ARAZİDE YAKTILAR

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, ihbar üzerine olayın yaşandığı kuyumcuya giderek çalışma başlattı. Ekipler, soygunda kullanılan motosikleti boş arazide yakılmış halde bulunken İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

GÜNLER ÖNCESİNDEN PLANLADILAR

Şüphelilerin, olaydan 6 gün önce Ankara'ya geldikleri, araç içerisinde kaldıkları ve sürekli olarak işyeri çevresinde keşif yaptıkları belirlendi. Ankara'da kaldıkları süre içerisinde birlikte hareket ettiği ve olayı planlayan, araç kiralama ile tüm masraflarını karşılayan bir kişinin daha olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Gasp Büro Amirliği görevlilerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; kuyumcu içerisinde soygunu gerçekleştiren kişilerin F.Ö. ve K.Y. oldukları, olayı planlayan ve maddi destek sağlayan kişinin da Ankara'da ikamet eden S.Ç. olduğu tespit edildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon ile şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; kuyumcudan gasp edilen çok sayıda kol saati, gümüş kolyeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara'ya getirilen şüpheliler F.Ö. ve K.Y. İle Ankara'da gözaltına S.Ç. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.