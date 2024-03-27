Motordan saçtıkları kurşun 16 yaşındaki Kendal Yıldız’ı öldürmüştü... Cezası belli oldu

16 yaşındaki Kendal Yıldız, çalışmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmişti. Annesine yardımcı olmak için bir kebapçıda işe başladı. 19 Kasım 2022 tarihinde iş yeri sahibi Kendal'ın yorulduğunu düşünerek mesaisini bir saat erken bitirerek evine gitmesini söyledi. İşten çıkan Yıldız, Fatih'te çalışan kuzenlerinin yanına gitti. Yıldız sokağın girişine geldiğinde motosikletli iki kişiden biri hedef gözetmeden kalabalığa doğru ateş etti. Kurşun o sırada olay yerine gelen Kendal Yıldız'ın başına isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yıldız, kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kendal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden şüpheliler Barış Gündüz ve Yunus Emre Aydın'ı tespit etti. Motosikleti kullanan şüpheli Yunus Emre Aydın yakalanırken, Barış Gündüz olaydan 12 gün sonra yakalandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamede, şüpheli Barış Gündüz hakkında "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Hakaret" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçlarından da toplam 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapsi istendi. Gündüz'e yardım ettiği belirtilen şüpheli Yunus Emre Aydın'ın ise "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" ve üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

PİŞMANLIK SAVUNMASI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Barış Gündüz, tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen Barış Gündüz, kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir niyetinin olmadığını, korkutmak amaçlı ateş ettiğini ileri sürerek "Pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanık Yunus Emre Aydın ise, "Arkadaşım isteyerek yapmadı. Havaya ateş ettiğini ben gördüm. Kazayla yaşanmış bir olay" şeklinde konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış Gündüz'e 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer sanık Yunus Emre Aydın'ın ise beraat etmesine karar verdi.