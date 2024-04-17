Motoru ölüme sürdü

Aksaray'da bir araç yedek parça firmasında yönetici olarak görev yapan Yasin Konukçu'nun (33) kullandığı motosiklet, önceki gün Konya-Aksaray karayolunun 15. kilometresindeki kavşakta, Regaip Taşlıtepe'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen Konukçu, olay yerinde hayatını kaybetti.Motosiklet tutkunu olan Yasin Konukçu'dan geriye ise sosyal medya hesaplarında geçen hafta paylaştığı, seyir halindeki motosikletin üzerinde ellerini bırakarak keman çalma hareketi yaptığı video kaldı. Bir kullanıcı ise videonun altına, "Bizi çok hızlı solladı. 10 dakika sonra yolda yatıyordu" yorumu yaptı. Yasin Konukçu'nun cenazesi Aksaray'a bağlı Yenikent kasabasında toprağa verildi.Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde Bülent Hafalır'ın kullandığı otomobil, İsmail Tunçez (68) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hafalır ile yanındaki Hasan Yolcu hayatını kaybetti.Bartın'da Samet Aymaz (24), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 yaşındaki Tusem Çelik, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Zekeriya Şanlı (74), Muğla'da Erkan Alataş (45) kazalarda hayatını kaybetti.