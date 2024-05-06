Motoruna çarpan sürücü annesi çıktı

İstanbul'da yaşanan kazada Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde aracıyla ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önündeki motosiklete çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, "İyi misin" sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, "Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?" diyerek yaşananlara şaşırdı. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.Antalya Kumluca'da geçtiğimiz gün otomobil sürücüsü A.G., yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Damla Alnar'a çarptı. Alnar, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü A.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Sezer Demir'in (30) kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Sezer Demir ile araçtaki Semih Çelik hayatını kaybetti.Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan S.E. (69) isimli kadın hayatını kaybetti. Adana'da da özel halk otobüsünün çarptığı Fadime Günendi (67) öldü.