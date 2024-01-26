Motosiklet hırsızları Asayiş polisinden kaçamadı

Bornova ilçesinde park halindeki iki motosiklet 16 Ocak'ta sabaha karşı çalındı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 4 şüphelinin kimliklerini belirledi.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bulunan motosikletler, sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar başarı operasyondan dolayı Asayiş polisine teşekkür etti.
Güvenlik kamerası görüntülerine şüphelilerin yan yana park halindeki iki motosikleti çalmaları yansıdı.