Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya'da motosikleti ile orta refüjdeki demir bariyerlere çarpan Hilmi Ak (52) hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 01.05 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Onat Caddesinden Mevlana Caddesi Meydan alt geçit üzerinde meydana geldi. Hilmi Ak'ın kullandığı plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Korkunç kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Hilmi Ak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Hilmi Ak, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ak'ın 2 ay önce Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenildi. Henüz ilk emekli maaşını bile alamayan Hilmi Ak, Demircikara Mezarlığı'nda yakıları ve sevenlerini gözyaşları arsında toprağa verildi.