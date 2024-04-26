Motosikleti devrilen polis şehit oldu

Ümraniye'de motosikletli trafik polisi Emrah Büke (25) görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak'ta bulunan Suryapı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin kullandığı motosiklet virajı alamayarak devrildi. Kafasını kaldırıma çarpan Büke ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Büke, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı. 5 yıllık polis memuru Büke'nin bekar olduğu öğrenilirken, Konya'da yaşayan ailesine acı haber verildi.