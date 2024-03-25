Motosikleti hırsızı: “Şaka yapmak için çaldım” dedi

Adana'da polis, motosiklet hırsızlığı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden arasındaki 23 yaşındaki Mehmet Ç., "Çocukluk arkadaşım Mehmet, olaydan birkaç gün önce motosikletini kimsenin çalamayacağını söylemiş. Ben de şaka amacıyla motosikletini çaldım. Olay yerinden birkaç sokak ileride polis aracının tepe lambasını görünce, korktum ve bırakıp kaçtım" diye ifade vermesi dikkat çekti. Motosiklet sahibi şüpheliyi tanımadığı ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GİDON KİLİTLERİNİ KIRARAK

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ay içinde meydana gelen 4 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp, çaldıklarını saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Mehmet Ç. (23), Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23) ve Özcan Ç. (20), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"ŞAKA AMAÇLI ÇALDIM"

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet Ç.'nin, 12 Mart gecesi Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan Mehmet K.'nin motosikletini çaldığı saptandı. Sorgusunda Mehmet K.'nin çocukluk arkadaşı olduğunu öne süren Mehmet Ç., "Olaydan birkaç gün önce Mehmet, motosikletinin kimsenin çalamayacağını söylemiş. Ben de şaka amacıyla motosikletini çaldım. Olay yerinden birkaç sokak ileride polis aracının tepe lambasını görünce, korktum ve bırakıp kaçtım" dedi. Motosikletin sahibi Mehmet K. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., ve Özcan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Osman U. ve Mehmet Kemal G. tutuklandı. Mehmet Ç.'nin çaldığı motosiklet ise sahibine teslim edildi.