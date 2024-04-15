Motosikletiyle iş makinesine çarpan genç kurtarılamadı

Gece geç saatlerde Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde motosikletiyle ilerleyen Emre Tutak, alt geçide girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada sağ şeritte ilerleyen iş makinesine arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet adeta hurda yığınına dönerken, ağır yaralanan Emre Tutak, olay yerine gelen ambulansla hemen yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Tutak, kazadan saatler sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tutak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.