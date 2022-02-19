Motosikletiyle tek başına Afrika turunda

Avrupave Asya'nın zorlu rotalarında motosikletiyle daha önce on binlerce kilometre yol katetmiş Türk gezgin ve akademisyen Asil Özbay, "Bir kadının gözünden Afrika" belgesel projesi kapsamında motosikletiyle tek başına Afrika ülkelerini turluyor. Haziran 2021'de Kenya'dan başladığı yolculuğunda şimdiye kadar motosikletiyle kıtanın doğusundan güney ucuna çok sayıda ülkeyi dolaşan Özbay'ın sıradaki rotasında, Afrika'nın güney Atlantik kıyılarındaki ülkeler yer alıyor. Yol serüvenini sosyal medya hesaplarından paylaşan Özbay, çektiği görsellerle Afrika'yı Türk kadınının gözünden anlatacak bir belgesel hazırlamayı da planlıyor. Özbay, "Afrika'da gezdiğim ülkeler arasında beni en çok etkileyen Tanzanya oldu. Bence dünyada görülebilecek en güzel kıta, en güzel ülkeler Afrika'da. Buraya gelirseniz kesinlikle pişman olmazsınız" diyor.