Motosikletli kurye kaza yapan araca çarptı: 2 yaralı

Kaza, dün saat 13.50 sıralarında, Tatlısu Mahallesi, Alptekin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan hafif ticari araca, arkadan gelen motosikletli kurye çarptı. Kazada, kurye ile hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bariyerlere çarpan hafif ticari araca, arkasında gelen motosiketli kurye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye düşüyor. Kazayı gören çevredekilerin yerde yatan kuryenin yardımına koştuğu görülüyor.