Haberler Yaşam Haberleri MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 7.2.2024 11:17 Son Güncelleme: 7.2.2024 11:29

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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