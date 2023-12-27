Haberler Yaşam Haberleri MSB duyurdu! 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 27.12.2023 17:05

MSB duyurdu! 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiyeden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.

MSB duyurdu! 4’ü FETÖ’cü 7 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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MSB duyurdu! 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
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