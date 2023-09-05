MSB duyurdu! 1’i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2023
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EmQHSkE7cW