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Giriş Tarihi: 5.9.2023 11:20 Son Güncelleme: 5.9.2023 11:25

MSB duyurdu! 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 3 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu! 1’i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
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