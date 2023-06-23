Haberler Yaşam Haberleri MSB duyurdu! Hudut kartalları 37'si FETÖ'cü 53 kişiyi yakaladı
Giriş Tarihi: 23.6.2023 10:54 Son Güncelleme: 23.6.2023 11:13

MSB duyurdu! Hudut kartalları 37'si FETÖ'cü 53 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 37'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 53 kişiyi yakaladı.

MSB duyurdu! Hudut kartalları 37’si FETÖ’cü 53 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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MSB duyurdu! Hudut kartalları 37'si FETÖ'cü 53 kişiyi yakaladı
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