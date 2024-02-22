MSB: Son 1 haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi





'AVRUPA GÖKYÜZÜ KALKANI GİRİŞİMİ'NE KATILIM BEYANI İMZALANDI'

Toplantıda NATO müttefiklerinden ihraç kısıtlamaları konusunda beklentilerin de dile getirildiğini bildiren Aktürk, "Müttefiklerimiz tarafından ihraç kısıtlarına maruz bırakılmamızın kabul edilebilir olmadığı, ittifakın caydırıcılık ve savunma kabiliyetini de artıracak şekilde bazı müttefiklerimizin son dönemde attığı olumlu adımları memnuniyetle karşıladığımız, Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olarak riskler ve tehditler karşısında kolektif yükün üzerine düşen kısmını, hatta bazen de daha fazlasını üstlendiği ve gelecekte de üstlenmeye devam edeceği ifade edilmiştir. Söz konusu toplantı kapsamında sayın bakanımız, Almanya liderliğinde başlatılan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne (European Sky Shield Initiative-ESSI) ülkemizin katılım beyanı ile Ukrayna'ya destek kapsamında Birleşik Krallık liderliğinde başlatılan füze ve mühimmat konularındaki Çok Uluslu Tedarik Girişimlerine ve yine Almanya liderliğinde başlatılan Entegre Hava ve Füze Savunması girişimleri için düzenlenen imza törenlerine de katılım sağlamıştır" diye konuştu.



'MİLLİ UÇAK GEMİSİNİN TASARIM FAALİYETLERİNE BAŞLANDI'

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın gücü ve caydırıcılığının giderek arttığına dikkat çeken Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızca muhtelif miktarlarda Portatif Hava Savunma Füze Sistemi ile Zırhlı Tekerlekli Araç Kurtarıcısı'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı Askeri Fabrika ve Tersaneler İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 8 adet Liman Kontrol Botu Projesi kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un 6'ncısı 20 Şubat'ta teslim edilmiştir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, yerli ve milli uçak gemisine sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlanmıştır. Öte yandan dün ülkemizin savunma ve güvenlik geleceğindeki en önemli kuvvet çarpanı olarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren yerli ve milli muharip uçağımız Kaan'ın ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



TÜRK UÇAKLARI BULGARİSTAN HAVA SAHASINA GİREBİLECEK

Diğer yandan bakanlık kaynakları, Bakan Güler'in, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüşmesinde imzaladığı 'Türkiye-Bulgaristan Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası'nın detaylarına ilişkin bilgi verdi. Kaynaklar, söz konusu anlaşma ile Türkiye'nin Bulgaristan hududunda hava polisliği görevleri yaptığı zamanlarda sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabileceğini bildirdi. Bakanlık kaynakları, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında imzalanan Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması'nın ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik ederek maliyetleri düşürmek ve operasyonel esnekliği sağlamak için tasarlanmasının yanı sıra NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin güçlendirilmesini de amaçladığını belirtti. ESSI'ye üye ülkelerin füze, roket veya uçak saldırılarına karşı kendilerini daha iyi silahlandırma misyonları bulunduğunu aktaran kaynaklar, söz konusu girişim ile hava savunma sistemlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması, sistemlerin eşgüdümlü kullanımı, aynı zamanda da eğitim ve tatbikatların kolaylaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.



SOMALİ'YE DENİZ GÜVENLİĞİ ALANINDA DESTEK

Bakanlık kaynakları, Somali ile savunma iş birliği alanında imzalanan anlaşmaya dair de bilgi verdi. Kaynaklar, imzalanan 'Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması' ile ikili askeri ilişkilerin kapsamında, şu ana kadar yapılan faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda verilen desteğin deniz güvenliği alanında da verilmeye başlanacağını bildiren kaynaklar, böylece Somali'nin kendi karasularındaki yasa dışı ve düzensiz faaliyetlerle mücadelede kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olunacağını belirtti. Söz konusu anlaşmanın onay sürecinin devam ettiğini bildiren kaynaklar, bu anlaşmanın Türkiye-Somali ilişkilerine ciddi bir ivme kazandıracağı değerlendirmesinde bulundu.