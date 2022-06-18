Mayıs ayında tercihlerini tamamlayan adayların gözü şimdi MSÜ tercih sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak olan adaylar ÖSYM'nin geçtiğimiz senelere göre öngörülen sonuç tarihinin gelmesiyle "2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Bugün sonuçların ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor. İşte MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
Tarih 17 Haziran 2022. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre MSÜ tercih sonuçları bugün erişime açılacak. Bu kapsamda Aday sistemi üzerinden kişilerin TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Henüz bir açıklama gelmezken yerleştirmelerin bugün öğlen saatlerine kadar duyurulması beklentiler arasında...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi.
Sonuçların bugün erişime açılması bekleniyor.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.