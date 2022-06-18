Mayıs ayında tercihlerini tamamlayan adayların gözü şimdi MSÜ tercih sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak olan adaylar ÖSYM'nin geçtiğimiz senelere göre öngörülen sonuç tarihinin gelmesiyle "2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Bugün sonuçların ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor. İşte MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

SON DAKİKA | MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Tarih 17 Haziran 2022. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre MSÜ tercih sonuçları bugün erişime açılacak. Bu kapsamda Aday sistemi üzerinden kişilerin TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Henüz bir açıklama gelmezken yerleştirmelerin bugün öğlen saatlerine kadar duyurulması beklentiler arasında...