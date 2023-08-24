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Giriş Tarihi: 24.8.2023 10:22 Son Güncelleme: 24.8.2023 10:24

MTA Kahramanmaraş depreminde, 167 kilometre yüzey kırığını haritaladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta 7,7, Elbistan'da ise 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da 50 bin üzerine can kaybının yaşandığı depremde yaralar devlet ve STK’lar eli ile sarılmaya çalışılırken depremin  korkunç yüzü deprem fayları MTA tarafından haritalandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
MTA Kahramanmaraş depreminde, 167 kilometre yüzey kırığını haritaladı

Maden Tektik ve Arama MTA Genel Müdürlüğü, Ekinözü Kahramanmaraş deprem saha gözlemleri ve değerlendirme raporu yayınlandı. Raporda, MTA Genel Müdürlüğü tarafından bölgede arazi çalışmasında, Kahramanmaraş Andırın-Göksun-Çardak-Ekinözü-Gaziantep Nurhak- Malatya Doğanşehir ilçeleri arasında kalan geniş bir alanda yapılan çalışmalar sonucunda, ayrıca Göksun ile Doğanşehir arasındaki yüzey kırığı haritalandığı belirtildi.

20 KİLOMETRE YENİ YÜZEY KIRIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan deprem ve artıcılar ile Ekinözü Kahramanmaraş deprem saha gözlemlerinde, Göksun ve Çardak ilçesi güneyinde, yaklaşık K-G doğrultulu başka bir yüzey kırığı daha geliştiği tesbit edildi. Sisne Fayı olarak isimlendirilen bu yeni normal fay üzerinde 20 kilometre yüzey kırığı MTA tarafından haritalandırıldı kaydedildi.

DEFORMASYONLAR KAYIT ALTINA ALINDI

MTA uzmanları Dr. Oktay Parlak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Ayhan Yavuzoğlu (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Ahmet Bayrak (Jeoloji Mühendisi)Ozan Karayazı (Jeoloji Yüksek Mühendisi) ve Şeyda Olgun (Jeoloji Mühendisi) taraflarından hazırlanan raporda, Depremde meydana gelen ötelenmeler ve deformasyonlar kayıt altına alındı.

167 KİLOMETRE YÜZEY KIRIĞI HARİTALANDI

Depremin yaşandığı 11 ilde 107 saha gözlemi yapıldığı açıklanan Çardak, Nurhak ve Doğanşehir faylarında 147 kilometre, Sisne Fayı'nda 20 kilometre olmak üzere toplam 167 kilometre yüzey kırığı haritalanmış, toplamda 107 adet saha gözlemi gerçekleştirildiği öğrenildi.

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MTA Kahramanmaraş depreminde, 167 kilometre yüzey kırığını haritaladı
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