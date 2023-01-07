Muayenehane hekimlerine müjde

SağlıkBakanlığı'nca hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle muayenehane hekimleriyle ilgili "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edebileceği" yönündeki kota düzenlemesi kaldırıldı. Buna göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yaparak ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde gerçekleştirebilecek. Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.