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Giriş Tarihi: 1.5.2022

‘Mucize adam’ artık hayata gülümsüyor

‘Mucize adam’ artık hayata gülümsüyor
İstanbul'da yaşayan iki çocuk babası 45 yaşındaki Ali Çiftçi'nin hayatı, iki yıl önce evine hırsız girmesiyle kâbusa döndü. Mücadele ettiği hırsızla beraber 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Çiftçi'nin bedeni ve kafatası büyük zarar gördü. O gün aynı zamanda 43'üncü yaş günüydü. Kafatasının yüzde 83'ü zarar gören Çiftçi 6 ay yoğun bakımda kaldı. 2 yıl boyunca birçok ameliyat geçiren talihsiz adam, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi'nce (METÜM) üretilen özel titanyum kafatası parçalarının nakledilmesiyle yeniden yaşama bağlandı. Çiftçi, yaşama şansının doktorlar tarafından yüzde 10 olarak görüldüğünü söyleyerek "Hastaneye gittiğim zaman doktorlar benim için 'Mucize adam geldi' derlerdi. Mikrop kapmamak için kafama devamlı şapka takardım ve dışarı çıktığımda beni görenler sürekli gülerdi. Allah'a şükürler olsun sağlığıma kavuştum. Kafam da eski şekline kavuştu. Talihsiz olay hiç yaşanmamış gibiyim. 'Öldü' denilen insan şu anda çalışıyor" diye konuştu.

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‘Mucize adam’ artık hayata gülümsüyor
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