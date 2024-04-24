Mucize bebek hayata tutundu

Adana'da 8 gün önce 9 aylık hamile Nur Abbud (31) trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının karnındaki yavrusunun kalp sesini duyan doktorlar erkek bebeği sezaryenle kurtardı. Doktorlar, oksijensiz kalan bebeğe 15 dakika kalp masajı yaptıktan sonra solunumu başlatmak için akciğerlerine tüple ilaç verdi. Doğduğu anda öksüz kalan mucize bebek yaşam mücadelesini kazanarak solunum cihazı olmadan nefes almayı başardı. Mucize bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu, "Oksijensiz doğum vakaları sıkça yaşanır ancak kazaya bağlı böylesi bir travmayla ilk kez karşılaşıyoruz. Kötü öyküsüne rağmen beklenenden daha iyiye gidiyor. 1-2 hafta içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

DOĞDU ANDA ÖKSÜZ KALDI

Kaza, 17 Nisan'da Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud'un (40) kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada Ali Davarcı'nın kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Davarcı ise gözaltına alındı. 4'üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı. Talihsiz kadın ailesi tarafından Suriye'nin Azez kentinde toprağa verilirken otobüs sürücüsü Ali Davarcı, 'takip mesafesi' kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaza da asli kusurlu sayılarak tutuklandı.

MUCİZE DİYE NİTELENDİRİLİYOR

Doğum sırasında oksijensiz kalması yüzünden nefes alamayan ve doktorların hayatta tutmak için yoğun çaba sarf ettiği bebek 5 gün önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların mucize diye nitelendirdiği bebek, yeni doğan yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelerin ardından solunum cihazlarından kurtularak nefes almaya başladı.

KALP SESİ FARK EDİLİNCE…

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu, oksijensiz doğum vakalarının sıkça yaşandığını ancak kazaya bağlı böylesi bir travmayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Şehir Hastanesindeyken kalp sesinin fark edilmesinin ardından ameliyatla alındıktan sonra bebeğin solumadığını ve kalp tepe atımının alınamadığını anlatan Yapıcıoğlu, 15 dakika süren kalp masajı yapıldığını ve solunumu başlatmak için akciğerlerine tüple ilaç verildiğini kaydetti.

1-2 HAFTAYA TABURCU OLACAK

Bebeğin doğduğu sırada değerlerinin olması gerekenden çok daha düşük çıktığını aktaran Yapıcıoğlu, "Bebeğimiz oksijensiz doğum olduğu için hipotermi dediğimiz vücut soğutma yaparak vücut ısısını 34.5 dereceye indirdik. Böylelikle beyin hücrelerinin oksijen tüketimi azaldı. İlk geldiğinde daha kötüydü ancak 72 saatlik tedavinin ardından şu an solunum cihazını çıkarttık. Kötü öyküsüne rağmen beklenenden daha iyiye gidiyor. Şu an tüple besleme yapıyoruz ancak emme refleksi de gelişmiş durumda. Yapacağımız birkaç tetkik daha var. Ağızdan beslenmesi normale dönerse, havale geçirme durumu da olmazsa 1-2 hafta içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.