‘Mucize Bekir’ engellilere ilham veriyor

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'DA serebral palsi
(beyin felci) nedeniyle vücudunun büyük bölümünü kullanamamasına karşın bilgisayara bağlandığı özel bir cihazla tahsil yapması, tiyatro oyunu yazması ve şiir kitabı çıkarması dolayısıyla çevresinde "Mucize Bekir" olarak anılan bedensel engelli Bekir Madan, gelişim hikâyesiyle engelli bireylere örnek oluyor. Yazdığı tiyatro oyunu, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
'ndeki öğrencilerce sahnelenen Madan'ın 120 şiiri de "Gönülden Kalbe" ismiyle kitaplaştırılarak yayımlandı. Madan, "Engellilerle ilgili hayata geçirmek istediğim projeler var. Mesela hukuk okuyup, engellilerin haklarını savunmak istiyorum" dedi. AA