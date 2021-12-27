Müdür şiddeti kamerada

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Şener Birsöz İlkokulu'nda Aksaray'dakine benzer şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, okul müdürü A.K.'nın 2 öğrenciye şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Kadıköy Kaymakamlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gözaltına alınan okul müdürü A.K'nın, 24 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı vurgulanarak, okul müdürü hakkında kaymakamlık tarafından da idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü maarif müfettişlerince de konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Diğer taraftan Aksaray'da öğrencisini darp ettiği görüntüler sonrası açığa alınarak hakkında dava açılan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel hakkında çok sayıda öğrencinin de CİMER'e şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Şikâyetlerden birinde, Yücel'in öğrencisine ayaklarını koklatıp, çöp kovasına oturttuğu yer aldığı öğrenildi.