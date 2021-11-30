“Müdürümüzü isteriz” eylemi

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan okul müdürü Simge Tolun'un Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından apar topar görevden alınması ilçede günün konusu oldu. Uzun bir süredir müdür yardımcısı olarak görev yapan Simge Tolun, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula müdür olarak atandı. Tolun, yaptığı çalışmalarla kısa sürede öğrenci ve öğrenci velilerinin sevgisini kazandı.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Tolun, iddiaya göre önceki gün hiç bir gerekçe gösterilmeden Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevden alındı. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler önceki gün okula geldiklerinde çok sevdikleri okul müdürleri Tolun'un Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevden alındığını öğrenince okul bahçesinde eylem kararı aldı. Derse girmeme kararı alan öğrenciler; pankart açıp, öğretmenlerini geri istediklerini bildirdiler.





"HİÇ BİR GEREKÇE YOK"

Öğrencilerin eylemine kısa sürede öğrenci velileri de destek verirken, Gelibolu Anadolu İmam Hatip Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Metin Temizel, Tolun'u görevden alınmasına anlam veremediğini söyledi. Başkan Temizel, "Simge Tulun hocamız sebepsiz yere bugün görevinden alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürümüz hakkında şikayet olduğunu söylüyor. Sebebini biz bilmiyoruz. Öğrenciler derse girmek istemiyor. Öğrenciler bugün ve yarın derse girmeyeceklerini belirtiyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul müdürümüzü Simge Tulun'un neden görevden alındığına dair bir bilgi vermesini istiyoruz" dedi.

ESKİ MÜDÜR GÖREVE GETİRİLDİ

Görevden alınan Simge Tolun'u yerine geçtiğimiz yıl görevden alınan Fatih Mehmet Sever, tekrar göreve getirildi. Müdür Sever'in, hem Gelibolu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hem de Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevini yürütecek olmasına öğrenci velileri tepki gösterdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci velisi, " Simge hocamız madem başarısızdı neden bu dönem müdür yardımcılığı görevinden ayrılıp müdür olarak atandı. Madem başarısızdı, sayısız takdir ve başarı belgesini ilçe kaymakamlığımız niçin verdi. Bu kadar öğrencinin ve velilerini sevgisini kazanan müdürümüz niçin görevden alınıyor anlamış değiliz. Çocuklarımız derse girmek istemiyor. Müdürümüzün okula tekrar geri verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

5 YILDA 5 MÜDÜR DEĞİŞTİ

2016 yılında hizmete giren Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne adeta müdür dayanmadı. Okul 5 yılda 5 müdür değiştirirken , İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz ay Gelibolu Kaymakamlığı tarafından başarı belgesi kazanan okul müdürü Simge Tolun'un niçin görevden alındığı konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.