Müezzin Abdürrahim Deniz, hutbeyi işaret diliyle anlatıyor! Birçok ilçeden işitme engelli vatandaş o camiye gidiyor

"BİZİM DİNİMİZİN MERKEZİNDE YARDIMLAŞMA VAR"

İşitme engelli cemaat mensuplarıyla cuma namazı dışında da bir araya geldiklerini anlatan Deniz, hem işitme engelli hem de diğer cami cemaatinden güzel tepkiler aldığını aktardı. Deniz, "İşitme engelliler hakikaten özel ve güzel insanlar. Onlara yardımcı olmaya çalışmak beni mutlu ediyor. Zaten bizim dinimizin merkezinde yardımlaşma var." diye konuştu.

Deniz, işitme engellilerle işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuma dersleri de yaptıklarını belirterek, "Elhamdülillah hepsi de Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu gibi eğitimlere de ilgili, güzel insanlar." dedi.

Namaz sonrası Abdürrahim Deniz'le bir araya gelen işitme engelli cemaat üyeleri, işaret diliyle hutbenin çevrilmesi hizmetinden memnun olduklarını ifade etti.