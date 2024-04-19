MÜGE ANLI CANLI İZLE | 19 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ile Duygu Nebioğlu olayında son gelişmeler!

Annesini arayan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu için bir Müge Anlı izleyicisi harekete geçti. Almanya'da yaşadığı bilinen anne Suphiye Orancı'nın evini bulan izleyici, kapısını çaldı. Anne Suphiye Orancı, diyafondan konuşmayı tercih etti. Müge Anlı izleyicisinin anlattığına göre Suphiye Onarcı, ilk olarak "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil" şeklinde konuştu. Suphiye Orancı'yı bulan izleyici, kendisini Müge Anlı canlı yayınına bağlanmak konusunda ikna etmeye çalıştı. Çabaları faydasız kalan izleyici Müge Anlı'ya ulaşabileceği telefon numaralarını kapısına bıraktı. Bunun üzerine agresifleşen Suphiye Orancı'nın son sözleri, "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" oldu. Ardından da polis çağırdı.