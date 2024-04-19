MÜGE ANLI CANLI İZLE | 19 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ile Duygu Nebioğlu olayında son gelişmeler!

Müge Anlı 19 Nisan yayınındaki gelişmeler canlı izle ekranı ile yakından takip ediliyor. Duygu Nebioğlu olayında sanat dünyasından birçok ismin adının geçtiği konunun akıbeti milyonlar tarafından yakından takip edilirken, aynı zamanda usta gazeteci Uğur Dündar'ın Dilara'nın babası olduğu öne sürülüyordu. Olay hakkında gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. İşte, 19 Nisan ATV ile Müge Anlı canlı izle!
MÜGE ANLI CANLI İZLE
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
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Annesini arayan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu için bir Müge Anlı izleyicisi harekete geçti. Almanya'da yaşadığı bilinen anne Suphiye Orancı'nın evini bulan izleyici, kapısını çaldı. Anne Suphiye Orancı, diyafondan konuşmayı tercih etti. Müge Anlı izleyicisinin anlattığına göre Suphiye Onarcı, ilk olarak "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil" şeklinde konuştu. Suphiye Orancı'yı bulan izleyici, kendisini Müge Anlı canlı yayınına bağlanmak konusunda ikna etmeye çalıştı. Çabaları faydasız kalan izleyici Müge Anlı'ya ulaşabileceği telefon numaralarını kapısına bıraktı. Bunun üzerine agresifleşen Suphiye Orancı'nın son sözleri, "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" oldu. Ardından da polis çağırdı.
Suphiye Orancı'nın bu sözleri kızı Duygu Nebioğlu'nu sinirlendirdi. Annesinin canlı yayına bağlanmasını isteyen Duygu Nebioğlu, Suphiye Orancı'ya seslendi. Nebioğlu, "Anne ara ve bana geleceğini söyle" dedi. Ardından Duygu Nebioğlu'nun Uğur Dündar'a babalık davası açan diğer kardeşi Dilara Gülatan canlı yayına telefon ile bağlandı.Adli tıp raporunda Uğur Dündar'ın babası olmadığı anlaşılan Dilara Gülatan, DNA testine itiraz edeceğini söyledi. Müge Anlı, Suphiye Orancı'ya seslenerek, gerçekleri anlatmak zorunda olduğunu söyledi.
Tüm bu olaylar yaşanırken canlı yayına Suphiye'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep Hanım bağlandı. Zeynep Hanım, Dilara Gülatan'ın babasının başka bir ünlü isim olduğunu ve bunu bizzat Suphiye Orancı'dan duyduğunu anlattı. Kız kardeşlerin Yeşilçam filmlerini aratmayan dramını Müge Anlı araştırmaya devam ediyor. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı, Müge Anlı'ya bağlanacak mı? Adli tıp raporunda Uğur Dündar'ın babası olmadığı anlaşılan Dilara Gülatan'ın gerçek babası başka bir ünlü isim mi?