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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Müge Anlı’dan anlamlı kampanya: 39 milyon TL’lık bağış 300 tekerlekli sandalye

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Müge Anlı’dan anlamlı kampanya: 39 milyon TL’lık bağış 300 tekerlekli sandalye
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kızılay aracılığıyla başlatılan Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü.



SMS, banka ve web sitesi üzerinden bağışların yapıldığı kampanyaya şu ana kadar 39 milyon 112 bin lira bağış yapıldı. Anlı, "Benim kocaman ailem, yurtiçi ve yurtdışından depremzedelere uzattığınız el artık rakamlara sığmıyor. MÜGE yazıp 2868'e gönderdiğiniz bağışlarınızla destek olmaya devam ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.



Anlı, bununla da kalmadı ve deprem bölgesine 300 adet tekerlekli sandalye gönderilmesini sağladı. Anlı, "Yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda el ele hazırladığımız yardım TIR'ımızda bulunan 300 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahipleriyle buluşmak üzere dağıtıma çıkıyor" diye konuştu.

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Müge Anlı’dan anlamlı kampanya: 39 milyon TL’lık bağış 300 tekerlekli sandalye
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