Müge Anlı’dan başkana destek

Bursa'da, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede sürekli çalınan çöp konteynerleri için vatandaşların dikkatini çekmek adına attığı paylaşım tüm Türkiye'de gündem oldu. Müge Anlı'ya esprili bir dil ile mesajında çağrı yapan Başkan Mehmet Kanar'ın bu mesajına Müge Anlı'dan canlı yayında yanıt geldi. Müge Anlı programda"Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, esprili mesajları ile tanınıyor. Bana yine esprili bir çağrısı olmuş. İlçelerinde çalınan çöp konteynerleri için 'Her kaybı bulan Müge Anlı çöp konteynerlerini de bulabilir mi?' diye seslenmiş. Çok güzel. Ben de göstereyim.Artık bu çöp konteynerleri çalınınca vatandaş ne yapacak? Geçende birisi itiraf da etti. Sevgili Mehmet Kanar'a buradan sevgilerimi gönderiyorum" dedi. Ekranların en sevilen yüzü Müge Anlı'nın canlı yayındaki jesti, Hem Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı hem de Mustafakemalpaşalıları mutlu etti.Başkan Kanar sosyal medya hesabından "Teşekkürler Sayın Müge Anlı Yaşadığımız olumsuzluğu toplumsal farkındalığa dönüştürmek için yaptığımız esprili paylaşım fazlası ile karşılık buldu. Şimdi temizlik hizmetlerimizin aksamaması için hep birlikte konteynerlere sahip çıkıyoruz" dedi.