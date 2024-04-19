Muğla, 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na hazır

21 Nisan Pazar günü Antalya'da başlayacak olan 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris (154.4 km), Marmaris-Bodrum (136.8 km) ve Bodrum-Kuşadası (181.9 km) olmak üzere toplam 3 etabı ilimiz ev sahipliğinde yapılacak.

23 Nisan Salı Günü saat 12.15'te Fethiye Uğur Mumcu Parkından başlayacak olan Fethiye-Marmaris Etabı sırasından bisikletçiler Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz'den geçerek Marmaris Abdi İpekçi Parkında yarışı tamamlayacaklar.