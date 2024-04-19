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Giriş Tarihi: 19.4.2024 23:01 Son Güncelleme: 19.4.2024 23:05

Muğla, 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na hazır

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) heyecanı başladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla, 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na hazır

21 Nisan Pazar günü Antalya'da başlayacak olan 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris (154.4 km), Marmaris-Bodrum (136.8 km) ve Bodrum-Kuşadası (181.9 km) olmak üzere toplam 3 etabı ilimiz ev sahipliğinde yapılacak.

23 Nisan Salı Günü saat 12.15'te Fethiye Uğur Mumcu Parkından başlayacak olan Fethiye-Marmaris Etabı sırasından bisikletçiler Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz'den geçerek Marmaris Abdi İpekçi Parkında yarışı tamamlayacaklar.

24 Nisan Çarşamba günü saat 12.45'te Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesinden başlayacak olan Turun 4. Etabı sırasından bisikletçiler, Gökova, Akyaka, Akbük, Ören, Mazı, Çamlık, Yalıçiftlik'ten geçerek, Bodrum Avenue AVM'de yarışı tamamlayacaklar. 25 Nisan Perşembe günü saat 11'45'te Bodrum Belediyesi önünden başlayacak olan 5. etap Aydın Kuşadası'nda sona erecek.

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Muğla, 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na hazır
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