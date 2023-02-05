Muğla-Denizli karayolu ulaşıma kapandı

Muğla'da yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Küçük çaplı kazalar meydana geldi. Kış lastiği olmayan otomobiller yolda kaldı.

Karayolları ve jandarma ekipleri, kar nedeniyle kara yolunu Muğla'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Gazeller mevkisinde çift yönlü ulaşıma kapattı. Ekipler, yolda kalan vatandaşlara yardımcı oldu. Bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yoğun yağış nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Yolda araç kuyrukları oluştu.