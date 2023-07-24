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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Muğla ve Kahramanmaraş’taki orman yangınları korkuttu

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla ve Kahramanmaraş’taki orman yangınları korkuttu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangınlar 5 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz ve 120 personelle müdahale sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. İki yangın sonucu 6 hektarı ormanlık alan, 15 hektarı bağ ve bahçe alanı olmak üzere 21 hektarlık alan zarar gördü. Bazı evlere sıçrayan yangınlarda, arıcıların kovanları da zarar gördü. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kumluova mevkiinde de makilik alanda akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 15 arazöz, 6 su tankeri ve 206 personelle müdahale ediliyor.

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Muğla ve Kahramanmaraş’taki orman yangınları korkuttu
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