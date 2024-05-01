Muğla’da 1 Mayıs İşçi Bayramında İstiklal Marşı okunmadı! Halk alanı terk etti

Muğla'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları düzenlendi. Kutlamalar kapsamında Muğla'daki işçi dernekleri ve sendikalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından kalabalık ellerinde taşıdıkları bayraklarla Menteşe'deki sosyo kültürel alana yürüdü. Slogan atan grup, işçi haklarını savundu.

İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI

Sosyo kültürel alanda buluşan işçiler, coşkuyla bayramını kutladı. Ancak program kapsamında bir skandala imza atıldı. Programda saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okunmadı. TES-İŞ Sendikası Muğla Şubesi üyeleri bu durumu protesto ederek alandan ayrıldı. 4 bin civarı işçinin toplandığı 200 alanda kişi kaldı. Kutlama programı kapsamında işçi derneği temsilcileri konuşma yaptı.