Muğla’da 24 ormana giriş yasaklandı

Geçen yaz meydana gelen orman yangınlarında büyük yara alan Muğla'da, orman yangınlarını önleyici tedbirler yayınlandı. İçişleri Bakanlığı ve Muğla Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında, ormanlara ve ormanlık alanlara girişler 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabii tutuldu. Yasaklara uymayanlara ise ceza kesilecek.
KORUMA BANDI OLUŞTURULACAK
Orman alanı civarındaki her türlü tesisler ile sanayi kuruluşları; yerleşim yerleri ve ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak söndürme ve koruma ekiplerini kuracak ve orman ile tesis arasında koruma bandı oluşturulacak. Bu konudaki denetim ve kontrol işlemleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından yerine getirilecek.
Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaklandı.
Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı.
ORMANLIK ALANA GİRİŞLER YASAKLANDI
24 ormana giriş yasaklandı. Konaklama ve piknik yapmak izne tabi tutuldu. Muğla genelinde girişi yasaklanan 24 orman şöyle: "Gökova -Akbük Ormanları, Ula-Çiçekli Ormanları, Balandağı Ormanları, Gökova- Çamlı -Gelibolu Ormanları, Datça-Reşadiye Yarımadası Ormanları, Datça Sındı Ormanları, Çiftlik-Karadağ Ormanları, Mazı-Kızılağaç Ormanları, Güvercinlik Ormanları, Göktürkbükü Ormanları, Ilbıra Ormanları, İztuzu-Gökbel Ormanları, Dalaman-Göcek-Kapıkargın Ormanları, Dalaman-Göcek-Kapıkargın Ormanları, Yanıklar-İnlice Ormanları, Kayaköy- Ölüdeniz Ormanları, Babadağ-Mendosdağı Ormanları, Faralya-Kelebekler Vadisi Ormanları, Dodurga Ormanları, Çaltıözü Ormanları, Milas-Kayadere-Ören
Ormanları, Bencik-Cazgırlar, Bözüyük Ormanları, Menteşeçayı- Kavak Ormanları, Kurukümes- Kozağaç- Hacıveliler- Turgur Ormanları, Erentepe- Nebiköy Ormanları"
CEZA VERİLECEK
Muğla Valiliğince alınmış düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını, iş bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun 74' üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66' nci maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32' inci maddesine göre işlem yapılacak.