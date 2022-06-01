Muğla’da 24 ormana giriş yasaklandı

KORUMA BANDI OLUŞTURULACAK

Orman alanı civarındaki her türlü tesisler ile sanayi kuruluşları; yerleşim yerleri ve ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak söndürme ve koruma ekiplerini kuracak ve orman ile tesis arasında koruma bandı oluşturulacak. Bu konudaki denetim ve kontrol işlemleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından yerine getirilecek.

Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaklandı.

Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı.