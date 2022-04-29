Muğla’da eski koca dehşeti! 2 ölü

Muğla'da Yatağan-Kavaklıdere yolunda dün gece meydana gelen olayda Özgür Dağ (25) ile Sevim Yılmaz (35), otomobildeyken bıçaklı saldırıya uğradılar. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Sevim Yılmaz'ın eski kocası Ö.K. (51) olay yerinden kaçtı.
(Özgür Dağ)
İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sevim Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Özgür Dağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Ö.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
(Sevim Yılmaz)