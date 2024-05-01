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Giriş Tarihi: 1.5.2024 15:49

Muğla'da hareketli anlar: Araçta ele geçirildi! 5 kişi tutuklandı...

Muğla'nın Milas ilçesinde sıcak saatler yaşandı. Polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 2 kilo skunk ve 202 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

DHA
Muğla’da hareketli anlar: Araçta ele geçirildi! 5 kişi tutuklandı...

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan günü Milas'a şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe girişinde şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 2 kilo 50 gram skunk ve 202 gram kokain ele geçirildi.

Ekipler, Faruk Adnan Ö.(49), Abdülkadir B. (38), Yılmaz Y. (57), Kabıra R. (56) ve Mehmet G.'yi (39) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı...

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Muğla'da hareketli anlar: Araçta ele geçirildi! 5 kişi tutuklandı...
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