Muğla’da kadın cinayeti! Derya’yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş...

Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Semih Sayın da kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Derya Gül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Derya Gül'ün cenazesi memleketi Kayseri'de, Semih Sayın'ın cenazesi ise Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek. Bu arada, Semih Sayın'ın kendisinden ayrılan Derya Gül'ü barışmak için sürekli rahatsız ettiği, tekliflerine olumsuz yanıt alınca da öldürdüğü belirtildi.