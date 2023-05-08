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Giriş Tarihi: 8.5.2023 01:33

Muğla'da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

İHA
Muğla’da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre 48 EL 955 plakalı araç Ula'dan Akyaka mahallesine seyir halinde iken 48 AGR 716 plakalı kamyonun arkasından çarpması sonucunda takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç altında kalan Sami Teke otomobilden yaralı olarak çıkarılırken, araçta şoför olarak bulunan Sami Arı'nın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı olan Sami Teke Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, araç şoförü Sami Arı otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sami Teke'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Muğla'da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı
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