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Giriş Tarihi: 3.4.2022 18:51 Son Güncelleme: 3.4.2022 19:02

Muğla'da korkunç olay! Denizde bulduğu poşet elinde patladı, kolu koptu

İHA
Muğla’da korkunç olay! Denizde bulduğu poşet elinde patladı, kolu koptu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlayan Tugay Gürtekin (55), denizde bulduğu poşeti açtı. Bu sırada poşetin içerisindeki madde büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisi ile talihsiz adamın sağ kolu dirsek altından koptu.

Olay, Yanıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay Gürtekin (55) ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı. Bir süre balık avlayan ikiliden Gürtekin, denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE PATLADI

Gürtekin, poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisinde madde büyük bir gürültü ile patladı.

SAĞ KOLU DİRSEK ALTINDAN KOPTU

Patlamanın etkisi ile Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu. Patlama sonrası arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılan Gürtekin, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürtekin'in hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla'da korkunç olay! Denizde bulduğu poşet elinde patladı, kolu koptu
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