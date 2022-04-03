Muğla’da korkunç olay! Denizde bulduğu poşet elinde patladı, kolu koptu

Olay, Yanıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay Gürtekin (55) ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı. Bir süre balık avlayan ikiliden Gürtekin, denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE PATLADI

Gürtekin, poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisinde madde büyük bir gürültü ile patladı.