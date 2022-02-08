Muğla’da sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı!

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Nural Ünsal'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Gazdan etkilenen eşi Süllü Ünsal ise Fethiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ünsal'ın durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Nural Ünsal'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.