Muğla’da uluslararası operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tayvan Kolluk teşkilatı ile uluslararası kolluk işbirliği kapsamında icra ettiği bir dizi operasyonla "İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık" yapan şebeke çökertildi.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığınca Tayvan Kolluk Teşkilatı ile yürütülen Uluslararası Kolluk İşbirliği faaliyeti kapsamında daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ Ülkelerinde faaliyet yürüten uluslararası suç şebekesinin Antalya ilinde faaliyetleri tespit edildi. 26 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyonda; 33 insan ticareti mağduru Tayvanlı kurtarılmış, 2'si Türk bir Tayvan uyruklu toplam 3 insan taciri yakalandı.
MUĞLA'DA 27 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Uluslararası suç şebekesinin faaliyete devam eden unsurlarının Muğla'da olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarla, 25 Kasım 2021 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suç Mücadele Daire Başkanlığı teknik desteğiyle ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 22'si erken 5'i kadın 27 Tayvan uyruklu şüpheli yakalandı. Çok sayıda telefon, tablet, hazırkart, bilgisayar ile 120 bin TL ve 10 bin Dolar nakit para ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlular ile mücadelesini her alanda olduğu gibi "İnsan Ticareti ile Mücadele ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık" suçları alanında da kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.