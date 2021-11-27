Muğla’da uluslararası operasyon





MUĞLA'DA 27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uluslararası suç şebekesinin faaliyete devam eden unsurlarının Muğla'da olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarla, 25 Kasım 2021 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suç Mücadele Daire Başkanlığı teknik desteğiyle ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 22'si erken 5'i kadın 27 Tayvan uyruklu şüpheli yakalandı. Çok sayıda telefon, tablet, hazırkart, bilgisayar ile 120 bin TL ve 10 bin Dolar nakit para ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlular ile mücadelesini her alanda olduğu gibi "İnsan Ticareti ile Mücadele ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık" suçları alanında da kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.



