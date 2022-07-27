Muğla’da yer sofrası katliamında şok gelişme! Kardeşler birbirini suçladı

Muğla Seydikemer'in Çatak Mahallesinde akşam yemeği sırasında Buhuroğlu ailesine, husumetli akrabaları Recep Buhuroğlu tarafından silahlı saldırı yapılmıştı. Buhuroğlu aralarında husumet olduğu ileri sürülen amcası Adnan Buhuroğlu (55) ve kuzenleri Tahsin Buhuroğlu (29) ile Yasin Buhuroğlu'nu (29) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Recep Buhuroğlu., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Recep Buhuroğlu ile kardeşi A.F.B. ve tarafların ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, tanık Ş.K. Sanık Recep'in olaydan önce iş yerine geldiğini abuk sabuk konuştuğunu, 'bulursam öldüreceğim, ama bulamadım' dediğini kendisinin de sakın yapma ablam dediğini anlattı.

"EVDE ERKEK BIRAKMAYACAĞIM DEDİ"

Tanık T.T. ise, olayla ilgili bir görgüsünün bulunmadığını ancak sanık Recep'in kendisi ile konuşmalarında " Abi ben hepsini öldüreceğim, evde erkek bırakmayacağım" dediğini, Buna ilişkin farklı sebepler söyleyip ilk zamanlar aralarında alacak verecek meselesinden bahsettiğini ifade ederek, " Eğer öldürürsen ona Allah katında hesap vereceğini hatırlattım. Vicdanen gerekli uyarıları yaptım" dedi.

"SVAP RAPORU BENDE ÇIKSIN DİYE İKİ EL ATEŞ ETTİM"

Tutuklu sanık Recep Buhuroğlu, olay günü evde olmadığını arkadaşına çay içmeye gittiğini iddia etti. Çay içtiği sırada kardeşinin kendisini aradığını ileri süren Buhuroğlu, "Engel olmak için eve koştum. Eve vardığımda silah ve kardeşim yoktu. Kardeşimi göremeyince anneme ava gideceğim deyip evden çıktım. Sonrasında kardeşim bu olayı gerçekleştirmiş. Ben de evin önünde olayı üstüme almak, svap raporu bende çıksın diye iki el ateş ettim." diye konuştu.

"ABİM SİLAHI BANA DOĞRULTTU VE ATEŞ ETTİ"

A.F.B ise kimseye zarar vermediğini, abisine engel olmak istediğini belirtti. Olay anında annesiyle amcalarının evine gittiklerini ve abisine ateş etmemesi yönünde uyarıda bulunduklarını ileri sürdü. A.FB, "Olayı gerçekleştirdikten sonra abim silahı bana doğrulttu ve ateş etti ama silah ateş almadı. Akrabalarımız bağırmaya başladı. Yaşanan arbedenin arından abim teslim olamaya gidiyorum diyerek ayrıldı." dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Suça sürüklenen A.F.B.'nin doğum kayıtlarının temini için Fethiye Devlet Hastanesine müzekkere yazılmasına ayrıca, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinden fiilin hukuku anlam ve sonuçlarını algılayabileceği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmiş olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına hükmetti. Dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi ve delillerin toplanması için duruşmanın ileri tarihe ertelenmesine karar verildi.