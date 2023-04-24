Muğla’daki depremlerle ilgili Naci Görür’den açıklama: Depremler batıya göç ediyor!

Muğla Ula'da önceki gün saat 23.38 ve bu sabah saat 06.40'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve Muğla ve ilçelerinde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.





Depremlerle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Muğla'nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu" ifadelerini kullandı.