Haberler Yaşam Haberleri Muğla’daki depremlerle ilgili Naci Görür’den açıklama: Depremler batıya göç ediyor!
Giriş Tarihi: 24.4.2023 14:23 Son Güncelleme: 24.4.2023 14:51

Muğla’daki depremlerle ilgili Naci Görür’den açıklama: Depremler batıya göç ediyor!

Muğla’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından depremlerle ilgili açıklama yapan Görür, “Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor” ifadelerini kullandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’daki depremlerle ilgili Naci Görür’den açıklama: Depremler batıya göç ediyor!

Muğla Ula'da önceki gün saat 23.38 ve bu sabah saat 06.40'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve Muğla ve ilçelerinde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.



Depremlerle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Muğla'nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu" ifadelerini kullandı.

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Muğla’daki depremlerle ilgili Naci Görür’den açıklama: Depremler batıya göç ediyor!
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