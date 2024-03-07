Haberler Yaşam Haberleri Muğla’dan Gazze’ye 30 bin havlu
Giriş Tarihi: 7.3.2024 13:44 Son Güncelleme: 7.3.2024 14:24

Muğla’dan Gazze’ye 30 bin havlu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Dikiş makineleri Gazze’deki kadın ve çocuklar için çalışıyor” sloganı doğrultusunda Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitimi Merkezlerimizde dikilen 30 bin adet havlu Gazze’ye gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’dan Gazze’ye 30 bin havlu

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve halk eğitimi merkezinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan kadın ve çocuklar için havlu üretiliyor. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yaklaşık bin halk eğitimi merkezinde Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, havlu, eşofman takımı ve maske üretimi yapılıyor. Ürünler, paketleme işlemlerinin ardından Mersin üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak. Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici ile kursiyerler, Gazze'de bulunan kadın ve çocuklar için seferber oldu. Muğla'da olgunlaşma enstitüsü ve halk eğitimi merkezinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan kadın ve çocuklar için havlu üretiliyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla proje hazırladı. Bu kapsamda, ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yaklaşık bin halk eğitimi merkezinde eş zamanlı olarak Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, havlu, eşofman takımı ve maske üretildi.

30 BİN HAVLU GAZZE'YE GÖNDERİLDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Dikiş Makineleri Gazze'deki Kadın ve Çocuklar İçin Çalışıyor" sloganı doğrultusunda Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitimi Merkezlerimizde dikilen 30 bin adet havlu Gazze'ye gönderildiğini açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’dan Gazze’ye 30 bin havlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA