Muğla’ya sezonun ilk turist kafilesi geldi

Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den gelen 189 kişilik turist kafilesi havalimanında törenle karşılandı. Sezonun erken başlamasından duydukları memnuniyeti ifade eden İngiliz turistler, Dalaman bölgesinde en çok Marmaris ve Fethiye'yi tercih ettiklerini belirterek, havalimanı yetkililerine karşılama için teşekkür ettiler. Uçaktan inen yolcular Dalaman Havalimanı Başmüdürü Özay Güçlü, YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin ve havalimanı çalışanları tarafından karşılandı. Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistlere günün anısına hediyeler verildi. Turistler işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçti. DHMİ verilerine göre Dalaman Havalimanı'nda 2024 yılının Ocak ayında 77 bin 722 yolcu ve 1256 uçağa hizmet verildi.