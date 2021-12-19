Muhalefetin “ekmek kuyruğu” yalanı ortaya çıktı

"BUNUN SİYASETİ OLMAZ"

Kuyrukların uzadığını ancak vatandaşın ekmeği geç gönderenlere beddua ettiğini kaydeden Altınok, şunları aktardı: "Bunun siyaseti olmaz. Bu konuyu parti olarak, siyaset olarak kullanmak ve vatandaşları bu soğukta bekletmek siyasi ahlak ve edebe yakışmaz, önce insan olana yakışmaz. Ekmekleri saatinde getirin, gönderin, çıkartın, vatandaşlara bu karda, kışta, soğukta zulmetmeyin. Hiç kimse unutmasın ki belediyeler ve bütün kurumlar bu halkındır, vatandaşındır. Yuvalarınızda oturuyorsunuz; bir gün gelin, 2 saat ekmek kuyruğunda bekleyin, göreyim sizi. Her gün iki sefer bu kuyrukta bekleyen insanlarımıza günahtır, yazıktır."