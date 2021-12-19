Muhalefetin “ekmek kuyruğu” yalanı ortaya çıktı

Son günlerde muhalefet tarafından sosyal medya ve haberler aracılığıyla belediyelere ait ekmek bayiileri önünde bekleyen vatandaşlar kullanılarak siyasi istismar yapılıyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, muhalefetin "ekmek kuyruğu" oyununu ortaya çıkardı. Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Buradan sesleniyorum. Ekmekleri geç getirerek bu soğukta vatandaşa zulmediyorsunuz. Görüyorum, her gün soğukta vatandaşımızı siyasi istismar aracı olarak kullanmak için ekmekleri geç getiriyorsunuz" ifadeleriyle, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bayiilere ekmeklerin bilerek geç getirildiğini vurguladı.
"BUNUN SİYASETİ OLMAZ"
Kuyrukların uzadığını ancak vatandaşın ekmeği geç gönderenlere beddua ettiğini kaydeden Altınok, şunları aktardı: "Bunun siyaseti olmaz. Bu konuyu parti olarak, siyaset olarak kullanmak ve vatandaşları bu soğukta bekletmek siyasi ahlak ve edebe yakışmaz, önce insan olana yakışmaz. Ekmekleri saatinde getirin, gönderin, çıkartın, vatandaşlara bu karda, kışta, soğukta zulmetmeyin. Hiç kimse unutmasın ki belediyeler ve bütün kurumlar bu halkındır, vatandaşındır. Yuvalarınızda oturuyorsunuz; bir gün gelin, 2 saat ekmek kuyruğunda bekleyin, göreyim sizi. Her gün iki sefer bu kuyrukta bekleyen insanlarımıza günahtır, yazıktır."