Muhammet Kökten: Körfez temizliği vaat değil görevimiz

Fethiye Beşkaza Meydanın düzenlenen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, AK Parti eski Milletvekilleri Hasan Özyer ve Ali Boğa, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, MHP Fethiye İlçe Başkanı Abdülkadir Tekin, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Programda katılımcılara yönelik selamlama konuşması yapan, Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol ve MHP Fethiye İlçe Başkanı Abdülkadir Tekin, Başkan Adayı Muhammet Kökten'e destek istediler. MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat ise yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'e destek isyerek "Fethiye'de sorunları kökten çözmeye geliyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça yaptığı konuşmada, Fethiye'nin şimdiye kadar iktidar ile buluşmadığını belirterek, Fethiyelilerden Cumhur İttifakı'nın adayı Kökten'e destek istedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'e destek istedi.

"İŞTE TEMİZLİK GEMİLERİ GELDİ"

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten programda yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 60 günden buyana sahada çalışıyorum. Fethiye'nin sorunları yerinde tespit ederek ona göre projelerimizi hazırladık. Fethiye Körfezini temizleyecek olan gemilerin gelmeyeceğini söylediler. Ancak işte temizlik gemileri geldi. Fethiye Körfezi'nin temizliği hepimize hayırlı olsun. 41 Mahallemizde imar sorunlarımız vardı. Bu sorunlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki geldi. Fethiyemizin imar sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

"BU GEMİLER FETHİYE KÖRFEZİ'Nİ TEMİZLEYİNCEYE KADAR BURADA KALACAK"

Fethiye Körfezi'ni temizleyecek gemilerin geldiği programda konuşan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın "Gemi geldi ama seçimden sonra gidecek" söylentilerinin olduğunu belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız burada. Bu gemiler Fethiye Körfezi'ni temizleyinceye kadar burada kalacak. Emin olun 10 yıldır büyükşehir belediye başkanı koltuğunda oturan ve ilçe belediye başkanlığı koltuğunda oturanlar bugüne kadar ne Muğla'ya ne de Fethiye'ye hiçbir belediye hizmeti getirmediler" dedi.

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten ile 15 gün önce Fethiye pazarını gezdiklerini ve pazardan utanç duyduğunu ifade eden Ayaydın, "Fethiye'ye yakışmayan bir pazar. Afrika ülkelerinde bile böyle pazar yeri yok. Size söz veriyoruz. Gerçek belediyecilikle buluştuğunuzda Fethiye ve Muğla'nın tüm altyapı sorunları, kanalizasyonları bitecek. Fethiye başta olmak üzere tüm ilçelerde son derece modern çağdaş pazar yerleri olacak. Yazın serin, kışın sıcak olacak. Biz belediye başkanlığı görevini devir aldığımız andan itibaren o koltuklarda oturmayacağız" diye konuştu.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Konuşmasında Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten'e destek isteyen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 20 yıl belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı. Halka hizmet için kapısının herkese açık olduğunu belirten Özhaseki "Yine bir seçim arifesindeyiz. Yerel seçimlerin en önemli tarafı, geleceğimizi insanları teslim ediyoruz. Bilim adamları diyorlar ki, "Şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." Eğer seçtiğimiz yerel yönetici yani belediye başkanı dürüst birisiyse, çalışkan birisiyse, elinden ne geliyorsa onu yapıyorsa, iyi niyetle gayret ediyorsa sonra da tabi ki iktidar gücünü arkasına alıp şehrine, beldesine hizmet ediyorsa o şehirlerin önü açık. Değilse Allah korusun o beldeler geriye doğru gidiyor. Fethiye'de genç bir belediye başkan adayımız var. Fethiye'nin sorunlarını çözecektir "diye konuştu.